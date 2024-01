Trümmer nach einem russischen Raketeneinschlag in Charkiw (Archivbild von Anfang Januar) (Andrii Marienko / AP / Andrii Marienko)

In der Stadt Charkiw im Osten des Landes wurden nach Angaben lokaler Behörden mindestens zehn Menschen verletzt, als ein Geschoss den Eingang eines Hotels und ein weiteres ein nahegelegenes Gebäude getroffen habe. Unter den Verletzten seien auch Journalisten aus der Türkei. In den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk soll es am Abend ebenfalls Beschuss gegeben haben. Gestern hatte der ukrainische Präsident Selenskyj während eines Besuchs in Litauen erneut um mehr Hilfe bei der Abwehr russischer Luftangriffe gebeten. Russland habe über den Jahreswechsel mindestens 500 Raketen, Marschflugkörper und Drohnen auf die Ukraine abgefeuert, sagte Selenskyj in Vilnius.

Zwar seien 70 Prozent davon abgefangen worden. Trotzdem habe es in der Ukraine Dutzende Tote und Verletzte sowie große Schäden gegeben.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.