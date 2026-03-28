Iran-Krieg

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Medienberichten zufolge traf eine iranische Rakete einen Militärstützpunkt in Saudi-Arabien. Dort seien mindestens zehn US-Soldaten verletzt worden. Außerdem seien amerikanische Tankflugzeuge beschädigt worden. Das Verteidigungsministerium der Vereinigten Arabischen ⁠Emirate teilte mit, dass anfliegende ​Raketen und Drohnen aus dem Iran ​abgefangen worden seien. Auch im benachbarten Inselstaat Bahrain wurde Luftalarm ausgelöst.

Aus Teheran wurden am Abend mehrere Explosionen gemeldet. Iranische Staatsmedien berichteten zudem unter anderem von einem Angriff nahe dem Atomkraftwerk Buschehr. Es gebe keine Schäden an der Anlage. Das israelische Militär teilte mit, es habe erneut Infrastruktur des iranischen Regimes angegriffen.

In Israel wurden bei Einschlägen iranischer Raketen im Großraum Tel Aviv nach Behördenangaben ein Mensch getötet und mehrere verletzt.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.