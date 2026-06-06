Auch Kuwait (hier ein Bild aus Kuwait-City) war wieder Ziel iranischer Raketenangriffe. (dpa / Soeren Stache)

Die Außenministerien der beiden Golfstaaten erklärten gleichermaßen, es handle sich um eine eklatante Verletzung ihrer Souveränität. Das US-Regionalkommando Centcom teilte mit, man habe sechs ballistische Raketen abgefangen, die vom Iran auf Kuwait und Bahrain abgefeuert worden seien.

Zuvor hatte das US-Militär nach eigenen Angaben bereits im Gebiet der Straße von Hormus mehrere iranische Drohnen abgewehrt und daraufhin iranische Radarstellungen auf der strategisch wichtige Insel Qeschm und auf dem Festland beschossen. Die iranische Revolutionsgarde erklärte, im Gegenzug habe man dann Stützpunkte des Feindes in der Region angegriffen.

Eigentlich gilt im Krieg zwischen den USA und dem Iran eine Waffenruhe. Dennoch kommt es seit Wochen immer wieder zu Kampfhandlungen.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.