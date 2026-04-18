Friedensbemühungen

Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf (rechts) begrüßt den pakistanischen Armeechef Feldmarschall Asim Munir in Teheran. Pakistan ist einer der Vermittler im Iran-Krieg. (dpa-news/Hamed Malekpour )

Munir habe während seines Aufenthalts mehrere hochrangige iranische Politiker getroffen, darunter Außenminister Araghtschi und Parlamentspräsident Ghalibaf, teilte ein Armee-Sprecher in Islamabad mit. Einzelheiten nannte er nicht.

Die USA und der Iran hatten sich vor Kurzem auf eine zweiwöchige Feuerpause verständigt. In dieser Zeit soll unter Pakistans Vermittlung über ein dauerhaftes Ende des Krieges verhandelt werden. Am vergangenen Wochenende war eine erste Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran in Islamabad ohne Ergebnis geblieben. Nach Angaben von US-Präsident Trump könnte es bald weitere Gespräche geben. Er zeigte sich zuversichtlich, dass eine Vereinbarung mit Teheran möglich sei.

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Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.