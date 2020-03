Mehr als 18 Millionen Tonnen insgesamt, davon fast die Hälfte aus privaten Haushalten: So viel Verpackungsmüll kam laut der neusten Zählung in einem Jahr in Deutschland zustande. Eine wesentliche Ursache für diese Entwicklung ist das Konsumverhalten vieler Menschen. So bestellen immer mehr Deutsche online – meist aufwändig verpackte Produkte. Und auch wenn in Deutschland fleißig Müll getrennt wird: Experten gehen davon aus, dass die Quote beim Kunststoffrecycling unter 50 Prozent, eher bei 30 bis 40 Prozent liegt.

Unverpacktläden, umweltbewusste Schulen

Michael Borgers hat sich für das Wochenendjournal in einer der modernsten Sortieranlagen Europas umgesehen und erfahren, welche Herausforderung es ist, Hausmüll zu trennen. Er hat ein Kölner Start-up-Unternehmen besucht, das den riesigen Markt der Verpackungen mit neuen, nachhaltigen Lösungen revolutionieren will. Er war in einem Unverpacktladen einkaufen und hat eine Schule besucht, die ihre Schüler und Schülerinnen zu mehr Umweltbewusstsein erziehen will. Außerdem hat er eine Familie kennengelernt, die es schafft, nahezu plastikfrei zu leben.