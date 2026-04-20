Eröffnung der Hannover Messe

Die deutsche Wirtschaft und die Bürger müssten sich darauf verlassen können, dass die Versorgung mit zentralen Produkten wie Diesel, Benzin und Flugbenzin gesichert bleibe. Die Bundesregierung hatte den Nationalen Sicherheitsrat vergangenes Jahr ins Leben gerufen. Neben Vertretern der Regierung und der Sicherheitsbehörden können auch Vertreter der Länder eingeladen werden; im aktuellen Fall gilt das laut Merz für Niedersachsens Ministerpräsident Lies.
Der Bundeskanzler eröffnete die Hannover Messe - die als wichtigste Industrieschau der Welt gilt - gemeinsam mit Brasiliens Präsident Lula. Brasilien ist dieses Jahr das Gastland. Heute finden auch noch deutsch-brasilianische Regierungskonsultationen statt.
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Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.