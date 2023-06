Russische Angriffe in der Ukraine in der Region Donezk. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/)

Das teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, Hanna Maljar, mit. Ihren Angaben zufolge rückte das ukrainische Militär in den letzten 24 Stunden in verschiedenen Gebieten in Richtung Bachmut um 200 bis 500 Meter und in Richtung Saporischschja um 300 bis 350 Meter vor. Die heftigsten Kämpfe konzentrierten sich derzeit in Richtung Berdjansk in der Nähe des Dorfes Makarivka und in Richtung Mariupol in den Bezirken Nowodaniwka und Nowopokrowsk, schrieb Maljar auf Telegram. Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits ukrainische Angriffe in den Regionen um Saporischschja im Süden und Donezk im Osten des Landes und verwies zugleich auf "hohe Verluste" der ukrainischen Armee bei der versuchten Gegenoffensive.

Die Ukraine hat außerdem Journalisten Zugang zum neulich befreiten Dorf Neskutschne in der Region Donezk gewährt. Insgesamt spricht das Verteidigungsministerium in Kiew von sieben Ortschaften, die vom ukrainischen Militär in der vergangenen Woche befreit wurden.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.