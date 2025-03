Verteidigungswende

Wie geht es weiter mit der Ukraine und der Sicherheit in Europa?

Eine Waffenruhe in der Ukraine steht seit dem Treffen in Saudi-Arabien in Aussicht. In Paris sind nun mehrere europäische Verteidigungsminister zu Beratungen zusammengekommen. Was bedeutet die Lage in der Ukraine für die Sicherheit in Europa?