Rolle der Medien

Immer auf der Suche nach dem nächsten „Ampel-Streit“

Schon früh haben Medien einen „ewigen Streit“ in der Ampel ausgemacht. Diese Streitsuche hat zu viel Raum eingenommen, meint die Journalistin Helene Bubrowski rückblickend. Am Ende sei die Ampel jedoch „selbst schuld“ an ihrem Scheitern.