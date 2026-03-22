Szene aus dem Spiel FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt (IMAGO / Jan Huebner / IMAGO / Gerhard Schultheiß)

Der FCA bleibt nach der dritten Niederlage in Serie Tabellenzehnter. Zuvor hat der SC Freiburg die Abstiegssorgen des FC St. Pauli vergrößert. Igo Matanovic traf beim 2:1 (0:1)-Auswärtssieg der Freiburger gegen seinen ehemaligen Club doppelt. Noch zur Pause hatten die Gastgeber im ausverkauften Millerntor-Stadion nach einer starken ersten Spielhälfte dank des Treffers von Danel Sinani (24.) geführt.

Der FSV Mainz 05 hat im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg eingefahren. Im Rhein-Main-Derby siegte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer mit 2:1 (1:1). Für die Frankfurter bedeutete das Ergebnis einen Rückschlag mit Blick auf eine mögliche Qualifikation für die internationalen Wettbewerbe.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.