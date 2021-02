In Chicago geboren, lernte er zunächst Schlagzeug und Xylofon, später Piano und Vibrafon. Ein Stipendium ermöglichtes es ihm, am kalifornischen Brubeck Institute beim Vibrafonisten Stefon Harris zu studieren, der sein Mentor werden sollte. Zwanzigjährig zog Ross 2015 nach New York und spielte u.a. mit den sehr unterschiedlichen Trompetern Peter Evans, Wynton Marsalis und Ambrose Akinmusire. Im Herbst 2020 erschien sein zweites Album beim renommierten Label Blue Note. Dessen Musik stand im Mittelpunkt des Auftritts beim Jazzfest Berlin 2020. Die rein digital veranstaltete Festival-Ausgabe schlug mit einem Themenschwerpunkt eine Brücke nach New York und streamte Joel Ross' Auftritt in Brooklyn mit seiner Band Good Vibes: Musik zwischen Postbop und Free Jazz, voll lyrischer, eleganter Passagen und spannungsgeladener Rhythmik.

Joel Ross & Good Vibes

Joel Ross, Vibrafon

Immanuel Wilkins, Altsaxofon

Brandee Younger, Harfe

Jeremy Corren, Piano

Or Bareket, Bass

Jeremy Dutton, Schlagzeug

Aufnahme vom 7.11.2020 aus dem Roulette, New York City, im Rahmen des Jazzfest Berlin 2020