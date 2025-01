Katy Perry hält während des "FireAid"-Benefizkonzerts im Intuit Dome die Bear Flag, die Flagge Kaliforniens, hoch. (Jordan Strauss/Invision/AP/dpa)

Unter dem Titel "FireAid" treten Stars wie Billie Eilish, Green Day, die Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Rod Stewart, Sting und Olivia Rodrigo auf. Die Konzerte laufen in zwei großen Arenen in Ingelwood südlich von Los Angeles. Zu Beginn der mehrstündigen Shows standen unter anderem die 81-jährige Songikone Joni Mitchell, Alanis Morissette, Dr. Dre, Graham Nash, Stephen Stills, Pink und Rod Stewart auf den Bühnen. Die Auftritte werden von Streaminganbietern mit Spendenaufrufen live übertragen. Neben den Stars kommen auch Feuerwehrleute und Betroffene zu Wort. Mit den Spenden und den Ticket-Verkäufen soll der Wiederaufbau der Region mitfinanziert werden.

Wiedervereinigung von Nirvana

Einen Höhepunkt bildete die Wiedervereinigung von Nirvana - mit St. Vincent, Kim Gordon und Joan Jett als Ersatz für den verstorbenen Kurt Cobain. Sie spielten Songs wie Breed, School und Territorial Pissings. Sängerin Alanis Morissette stimmte ihren Song Ironic mit der Mundharmonika an, hinter den Künstlern wurden Bilder von Feuerwehrleuten und der durch die Brände verursachten Verwüstung eingeblendet.

Green Day hatte die große Show mit Last Night on Earth eröffnet. Nach ihrem Auftritt umarmte Green-Day-Frontmann Billie Joe Armstrong den Schauspieler Billy Crystal. Crystal sagte, er trage die Kleidung, die er bei der Evakuierung trug. Er verlor sein Haus im Stadtteil Pacific Palisades, in dem er 46 Jahre lang wohnte.

Die Flächenbrände in Kalifornien waren am 7. Januar ausgebrochen. Etwa 16.000 Gebäude wurden zerstört, mindestens 29 Menschen kamen ums Leben. Mittlerweile sind die Brände in Los Angeles und nahe Pasadena praktisch eingedämmt.

