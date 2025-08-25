Krieg in Nahost

Bergung von Opfern im Nasser lrankenhaus nach dem israelischen Angriff. (picture alliance/Anadolu/Abdallah F.s. Alattar)

Die Angaben stammen von Mitarbeitern der von der militant-islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen. Reuters und AP bestätigten den Tod ihrer Mitarbeiter und äußerten sich erschüttert. Das israelische Militär teilte mit, es bedauere jeden Schaden, der unbeteiligten Personen zugefügt werde. Man habe den Generalstabschef angewiesen, so schnell wie möglich eine Untersuchung durchzuführen.

Reporter ohne Grenzen fordert UNO-Dringlichkeitssitzung

Die Organisation Reporter ohne Grenzen forderte eine eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats. Es müssten konkrete Maßnahmen ergriffen werden, um die Verbrechen gegen Medienvertreter zu stoppen, sagte der ROG-Generaldirektor Bruttin. Er verwies auf eine vor zehn Jahren beschlossene Resolution des UNO-Sicherheitsrats zum Schutz von Reportern in Krisengebieten. Bruttin warf Israel vor, gegen die Resolution zu verstoßen.

Bundesregierung: Berichterstattung aus Gazastreifen muss möglich sein

Die Bundesregierung forderte Israel auf, für Transparenz in seiner Kriegsführung zu sorgen. Regierungssprecher Kornelius sagte in Berlin, eine Berichterstattung aus dem Gaza-Streifen müsse möglich sein. Seit Beginn des Gaza-Krieges sollen mehr als 200 Journalisten bei israelischen Angriffen ums Leben gekommen sein.

Das Nasser-Krankenhaus wurde seit Beginn des Gaza-Krieges immer wieder angegriffen. Israel gibt an, Attacken auf Krankenhäuser und Einsätze in Kliniken richteten sich gegen Extremisten, die dort aktiv seien.

Auch andernorts im Gazastreifen wurden weitere Todesopfer verzeichnet. So teilte das Al-Awda-Krankenhaus mit, sechs Menschen seien auf dem Weg zu einer Verteilstelle für Hilfsgüter durch israelische Schüsse getötet worden. 15 weitere seien verletzt worden.

Schon gestern zahlreiche Tote bei israelischen Angriffen gemeldet

Gestern waren aus dem Gazastreifen bereits 42 Todesopfer durch israelische Attacken gemeldet worden. Laut den Behörden gab es mehrere Luftangriffe auf Gaza-Stadt und weitere Gegenden im Zentrum, Norden und Süden des Palästinensergebiets. Beim folgenschwersten Angriff auf ein Viertel von Gaza-Stadt seien acht Menschen getötet worden. Vier palästinensische Hilfesuchende wurden nach Angaben von Zeugen südlich von Gaza-Stadt erschossen, als sie in Richtung einer Lebensmittelverteilstelle und eines Krankenhauses unterwegs waren. Acht Kinder sollen an Sonntag an Unterernährung gestorben sein.

Alle diese Angaben lassen sich unter anderem wegen der von Israel verhängten Beschränkungen für die Medien in Gaza nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.