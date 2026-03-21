Iran-Krieg

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Die israelische Armee teilte mit, dass in Dimona eine Rakete in ein Gebäude eingeschlagen sei. Auch in der nahegelegenen Stadt Arad habe es Schäden gegeben. Nach Angaben der Feuerwehr waren an beiden Orten Abfangraketen gestartet worden, die ihre Ziele jedoch verfehlten.

Außerhalb von Dimona liegt die gleichnamige israelische Atomanlage. Offiziell handelt es sich um ein Kernforschungszentrum. Es wird jedoch angenommen, dass die Anlage auch der Herstellung von Atomwaffen dient. Israel hat nie bestätigt, dass es über Atomwaffen verfügt, dies aber auch nie bestritten.

Der Iran hatte zuvor gemeldet, es habe amerikanisch-israelische Angriffe auf die Atomanlage Natans gegeben. Im Staatsfernsehen hieß es, der Angriff auf Dimona sei eine Reaktion darauf gewesen.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.