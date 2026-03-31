Krieg im Nahen und Mittleren Osten

Israelische Soldaten an der Grenze des südlichen Libanon (Archivbild). (AFP / JALAA MAREY)

Dies teilten die Streitkräfte mit. Zwei weitere Soldaten wurden demnach schwer verletzt. Das Gefecht ereignete sich im Süden des Landes. Die Zahl der im Libanon getöteten israelischen Soldaten stieg damit auf zehn. Die Armee tötete ihrerseits dutzende Hisbollah-Kämpfer. Außerdem seien Waffenlager, Kommandoposten und unterirdische Schächte der Miliz zerstört worden, sagte ein Sprecher der Streitkräfte.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde bei iranischen Luftangriffen ein voll beladener Öltanker getroffen. Das Schiff eines kuwaitischen Staatskonzerns lag im Hafen von Dubai und wurde nach Angaben des Betreibers am Rumpf beschädigt. Außerdem habe es einen Brand an Bord gegeben, hieß es. Es bestehe die Gefahr einer Ölpest in den umliegenden Gewässern. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Der Iran attackierte erneut auch Israel mit Raketen. In Tel Aviv wurden nach Angaben des Rettungsdienstes acht Menschen verletzt. Außerdem gab es Schäden an Gebäuden.

Diese Nachricht wurde am 31.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.