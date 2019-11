Vier Jahre nach Terror-Anschlägen Ermittlungen abgeschlossen

Sprengsätze am Stade de France, Schüsse im Bataclan: Am 13. November 2015 wurden bei Terror-Anschlägen in Paris 130 Menschen getötet. Am vierten Jahrestag wird der Opfer gedacht. Die Ermittlungen sind seit kurzem abgeschlossen, berichtet Dlf-Korrespondent Jürgen König.

Jürgen König im Gespräch mit Bastian Rudde

