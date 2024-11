Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Die Leichen seien nahe der Insel Samos entdeckt worden, teilte die griechische Küstenwache mit. 16 Menschen konnten gerettet werden.

Nach Angaben des Migrationsministeriums in Athen ist die Zahl der Migranten in Griechenland in diesem Jahr um rund ein Viertel gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.