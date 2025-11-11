Thüringer Corona-Untersuchungsausschuss

Er sagte im Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags, man habe dadurch in der ersten Welle zehntausende Menschenleben gerettet. Ein längeres Abwarten wäre ein Fehler gewesen. Er verwies unter anderem auf die Zahlen aus Großbritannien. Zugleich äußerte sich Drosten überrascht darüber, wie wenig Schutz die Menschen nach einer ersten Infektion aufgebaut hätten.
Der Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin war als Sachverständiger geladen.
