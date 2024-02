Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (dpa / picture alliance / Jens Krick)

Göring-Eckardt, die zur Zeit in Kiew zu Besuch ist, sagte im Deutschlandfunk, man habe versprochen zu liefern, was man liefern könne. Dazu gehöre auch der Taurus. Zugleich müsse man sich Gedanken machen, was es bedeute, wenn nicht mehr genug Munition an die Ukraine geliefert werden könne. Hintergrund ist der Streit in den USA über weitere Militärhilfen für die Ukraine. Göring-Eckardt sagte dazu, dass bedeute für Deutschland, Geld bereitzustellen, um gegebenfalls in anderen Ländern einzukaufen. Dafür müsse die Schuldenbremse gelöst oder ein Sondervermögen eingerichtet werden, betonte die Grünen-Politikerin.

