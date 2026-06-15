Laut US-Vizepräsident JD Vance verhandeln die USA in Zkunft direkt mit dem Iran. (Jacquelyn Martin / POOL AP / AP / dpa / Jacquelyn Martin)

Man habe dort einige gute Ansprechpartner und sei nicht mehr auf die Vermittlung durch Dritte angewiesen, sagte Vance dem US-Sender CNBC. Zuletzt hatten vor allem Pakistan, aber auch der Oman vermittelt. Mit Blick auf die Rahmenvereinbarung mit dem Iran sagte Vance, die USA hätten alle Karten in der Hand. Man müsse dem Regime in Teheran nichts geben, wenn es nicht die Erwartungen in Bezug auf das Atomprogramm erfülle.

Nach wochenlangen Verhandlungen hatten sich die USA und der Iran auf die Vereinbarung verständigt, über deren Inhalt offiziell noch nicht viel bekannt ist.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.