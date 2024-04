Ukraine

Vizekanzler Habeck besucht Kiew und sichert umfassende Unterstützung beim Wiederaufbau zu

Vizekanzler Habeck ist nach Kiew gereist. Der Besuch falle in eine Zeit, in der die Ukraine in ihrem Kampf um Freiheit jede Unterstützung brauche, erklärte Habeck bei seiner Ankunft. Der Bundeswirtschaftsminister will in der Hauptstadt unter anderem mit Präsident Selenskyj zusammenkommen.