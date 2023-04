Bundeswirtschaftsminister Habeck steigt am Bahnhof in Kiew aus einem Zug aus. (Christoph Soeder / dpa / Christoph Soeder)

Dies solle ein klares Zeichen dafür sein, dass man an den ukrainischen Sieg und an den Wiederaufbau glaube, sagte der Vizekanzler nach seiner Ankunft. Europa habe nicht nur ein Interesse daran, das Land in der Not zu unterstützen, sondern auch daran, dass die Ukraine zu einem wirtschaftlich starken Partner werde. Er komme nicht mit leeren Händen, betonte der Grünen-Politiker.

Habeck wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, zu der unter anderem der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie, Russwurm, gehört. Russwurm sprach von einem Signal an die Ukrainerinnen und Ukrainer, dass auch die deutsche Wirtschaft zu ihnen stehe.

Habeck war zuletzt im Mai 2021 als Grünen-Vorsitzender in der Ukraine gewesen. Der damalige Oppositionspolitiker hatte sich für die Lieferung von Defensivwaffen ausgesprochen und damit in der eigenen Partei Befremden ausgelöst.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 03.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.