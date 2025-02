Beratungen in Paris

Katarina Barley (SPD) ist Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments (picture alliance / photothek.de / Kira Hofmann)

Es dürfe keinen - so wörtlich - "aufgedrückten" Frieden geben, der am Ende dem russischen Präsidenten Putin nur mehr Luft und Zeit gebe, sich zu stärken und so erneut zu einer Gefahr für Europa zu werden.

Die US-Regierung hatte deutlich gemacht, dass sie kein Interesse an einer europäischen Beteiligung hat. Barley betonte, in Paris gehe es um eine geschlossene Sichtweise. Hier habe man noch nicht alle EU-Mitgliedstaaten an Bord.

"Müssen mehr und besser für Sicherheit sorgen"

Der französische Präsident Macron empfängt nach Angaben des Elysée-Palastes die Regierungschefs von Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Spanien, den Niederlanden und Dänemark - das Land soll die baltischen und skandinavischen Länder vertreten. Das Treffen ist am Nachmittag geplant. Zu dem informellem Gipfeltreffen werden auch NATO-Chef Rutte, EU-Ratspräsident Costa und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erwartet.

Die europäischen Länder müssten "mehr und besser" für ihre kollektive Sicherheit sorgen, sagte ein Berater des französischen Präsidenten Macron. Das Treffen in Paris sei eine Reaktion auf den Vorstoß Trumps zu Gesprächen über die Zukunft der Ukraine. Dabei wird es um eine grundsätzliche Kursbestimmung der Europäer gegenüber dem Agieren der USA gehen.

Mögliche Gespräche in Saudi-Arabien

US-Präsident Trump hatte vergangenen Mittwoch mit dem russischen Präsidenten Putin telefoniert und Verhandlungen vereinbart. Dies weckte bei westlichen Verbündeten die Befürchtung, die Ukraine wie auch die europäischen Partner würden von den Gesprächen ausgeschlossen. Später stellte die US-Regierung klar, dass Kiew beteiligt werden solle.

US-Außenminister Rubio erklärte, es gebe noch keinen konkreten Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine. Die nächsten Tage würden zeigen, oder der russische Machthaber Putin es mit Friedensverhandlungen ernst meine. Nach Berichten mehrerer Nachrichtenagenturen ist Rubio bereits in Saudi-Arabien eingetroffen, wo Gespräche mit russischen Vertretern stattfinden könnten.

