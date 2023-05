Automobilindustrie

Volkswagen gibt sein Geschäft in Russland auf. (imago images / SNA / Pavel Lisitsyn via www.imago-images.de)

Das Werk in der Stadt Kaluga sei an einen lokalen Investor verkauft worden, teilte das Unternehmen in Wolfsburg mit. Käufer ist demnach die russische Handelsgruppe Avilon, die alle Anteile an den russischen Tochtergesellschaften übernehme. Das Geschäft sei von den russischen Regierungsbehörden genehmigt worden.

Volkswagen hatte bereits wenige Tage nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine mitgeteilt, die Produktion in Russland sei bis auf weiteres eingestellt worden.

