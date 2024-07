Die Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim ist eine zweigleisige, elektrifizierte Verbindung von zentraler Bedeutung für Fern-, Nah- und Güterverkehr. Jeder siebte Fernzug nutzt diese Gleise. Jeden Tag sind mehr als 15.000 Berufspendler und Reisende im Nahverkehr unterwegs. Auch für den Güterverkehr hat die Strecke laut Bahn eine hohe Bedeutung, weil drei von elf transeuropäischen Güterverkehrskorridoren mit ihr verbunden sind. Insgesamt fahren dort täglich 300 Züge.

Spätestens seit den 80er-Jahren gilt die Trasse, die auch Riedbahn genannt wird, als überlastet. Zuletzt gab es auf der Strecke täglich mindestens eine Störung mit Einschränkungen für den Zugverkehr. Probleme auf diesem Abschnitt wirken sich oft auf den bundesweiten Fernverkehr aus und können auch in Hamburg oder Stuttgart zu Verspätungen führen.

Laut der Bahn wird der Abschnitt generalsaniert. Das heißt konkret: 140 Kilometer Oberleitungen, 150 Weichen, 265.000 Schwellen und 120 Kilometer Gleise werden verbaut.

Außerdem wird neue Signal- und Stellwerkstechnik installiert. Entlang der Strecke sollen 20 Bahnhöfe modernisiert und 15 Kilometer Lärmschutzwände gebaut oder erneuert werden. Die Bahn geht aktuell von Kosten in Höhe von 1,3 Milliarden Euro aus. Ursprünglich war von 500 Millionen Euro die Rede.

ICE- und IC-Züge werden während der Sperrung umgeleitet. Sie fahren über Mainz und Worms beziehungsweise über Darmstadt und Heidelberg. Die Fahrzeit verlängert sich um rund 30 Minuten. Ein Drittel der Fernzüge wird gestrichen, weil die Ausweichstrecken nicht den gesamten Verkehr übernehmen können.

Das hat Auswirkungen weit über die Region hinaus, denn selbst Verbindungen nach Paris laufen über die Trasse. Der Fernbahnhof am Frankfurter Flughafen kann aus Richtung Mannheim nicht mehr direkt angefahren werden. Reisebusse sollen dafür ab Mannheim Deutschlands wichtigsten Flughafen ansteuern.

Der Nahverkehr auf der Strecke wird im Zeitraum der Sanierung eingestellt. Auch Nebenstrecken der Riedbahn sind betroffen. Die Bahn plant einen Schienenersatzverkehr mit Bussen. Der Konzern hat 150 Gelenk- und Überlandbusse gekauft, die mit WLAN, USB-Anschlüssen und Gepäckflächen ausgestattet sind. 400 Fahrerinnen und Fahrer eingestellt. Sie kommen teilweise aus dem Ausland, sodass Wohnungen und Deutschkurse für sie organisiert wurden.

Der Bahn zufolge gibt es 13 Buslinien, von denen jede im 30-Minuten-Takt fährt. Weil sich die Linien überschneiden, fährt auf allen Abschnitten mindestens alle 15 Minuten ein Bus, auf einzelnen Abschnitten alle fünf Minuten.

Der Güterverkehr wird großräumig über verschiedene Strecken umgeleitet. Die Bahn betont, diese seien vor der Sperrung instandgesetzt worden.

Die Sanierung der Riedbahn ist nur der Auftakt von zahlreichen Generalsanierungen in den nächsten Jahren. 40 Strecken sollen bis 2030 umfassend modernisiert werden und die Zuverlässigkeit der unpünktlichen Bahn langfristig wieder verbessern.

Als Nächstes ist ab August 2025 der Abschnitt zwischen Hamburg und Berlin dran. Die zunächst angekündigte Sperrzeit von rund einem halben Jahr pro Generalsanierung kann dort nicht eingehalten werden. Die Strecke wird nach jetzigem Stand bis April 2026 gesperrt, also neun Monate lang.

Die Bauindustrie äußerte Zweifel, ob alle Strecken in den nächsten Jahren wirklich modernisiert werden können. Die Unternehmen können bis heute noch keine realistische Kapazitätsplanung machen, da Politik und DB sich nicht einig seien, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Müller, der "Welt am Sonntag".

Manche Bauarbeiten können allerdings auch nicht aufgeschoben werden, bis eine Generalsanierung auf dem entsprechenden Abschnitt ansteht. Das betrifft auch die Strecke Hamburg - Berlin. Bereits dieses Jahr wird dort mit erheblichen Einschränkungen für die Fahrgäste monatelang gebaut.

Bahnvorstand Huber räumte zuletzt ein, dass sich die Eisenbahn-Infrastruktur in Deutschland deutlich an ihrer Belastbarkeitsgrenze befindet . Die strukturellen Probleme im Schienenverkehr mit unpünktlichen oder ganz ausfallenden Zügen während der Fußball-Europameisterschaft hätten noch einmal offengelegt, dass das Bahnnetz übervoll und in die Jahre gekommen sei, sagte Huber im Deutschlandfunk. Kritik an der Leistung der Bahn während der Fußball-EM sei berechtigt.