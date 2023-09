Die Generalversammlung der UNO in New York (afp / Timothy A. Clary)

Am ersten Tag des einwöchigen Treffens der Staatengemeinschaft werden unter anderen US-Präsident Biden, der ukrainische Staatschef Selenskyj und Bundeskanzler Scholz Reden halten. Selenskyj hatte im vergangenen Jahr angesichts des russischen Angriffskriegs gegen sein Land nur eine Videobotschaft abgegeben. Er wird sich nun vor Ort an die Vertreter der 193 UNO-Mitgliedstaaten wenden. Insgesamt sollen rund eine Woche lang mehr als 140 Staats- und Regierungschefs Reden halten.

Russlands Krieg gegen die Ukraine dürfte eines der wichtigsten Themen der Generaldebatte werden. Bundesaußenministerin Baerbock verlangte vor der Debatte ein starkes Zeichen der Völkergemeinschaft gegen Russlands Präsidenten Putin. Gerade in diesen Zeiten, wo der russische Präsident nicht nur die europäische Friedensordnung attackiere, sondern die Charta der Vereinten Nationen, könne es in den Vereinten Nationen kein business as usual geben, sagte die Grünen-Politikerin vor einem Treffen mit ihren EU-Kolleginnen und -Kollegen in New York.

