Weimer als "Mitarbeiter des Monats"

Die Rede ist vom "umsatzstärksten März seit Gründung" des mehr als 50 Jahre alten Ladens. Auf einem Plakat am Verkaufstresen der "Roten Straße" werde Kulturstaatsminister Weimer deshalb als "Mitarbeiter des Monats" geehrt. Auch das "Göttinger Tageblatt" berichtete von der ironischen Aktion.
Der Kulturstaatsminister hatte den Göttinger Laden und zwei weitere linke Buchhandlungen als Preisträger gestrichen und das mit verfassungsschutzrelevanten Erkenntnissen begründet. In der Folge erhielt der parteilose Politiker viel Kritik und sogar Rücktrittsforderungen.
Diese Nachricht wurde am 17.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.