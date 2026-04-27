Klausur der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Von der Leyen sagte bei einer Vorstandsklausur der Unions-Bundestagsfraktion in Berlin, die große Abhängigkeit der EU von importierter fossiler Energie mache sie verwundbar. Diese Gefahr müss man verringern, indem man günstigere Energie in Europa ⁠selbst produziere. Die Kommissionspräsidentin forderte dabei abermals den Ausbau sowohl von erneuerbaren Energien ​als auch der Atomenergie über kleinere Reaktoren.

Bei dem zweitägigen Treffen will der Fraktionsvorstand von CDU und CSU vor allem über die Lage der deutschen Wirtschaft und über nötige Strukturreformen sprechen. Es ist die erste derartige Klausur seit sechs Jahren.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.