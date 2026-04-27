Klausur der CDU/CSU-Bundestagsfraktion (picture alliance/dpa/Michael Kappeler)

Die große Abhängigkeit von importierter fossiler Energie mache sie verwundbar. Diese Gefahr müsse man verringern, indem man günstigere Energie in Europa ⁠selbst produziere. Die Kommissionspräsidentin forderte dabei abermals den Ausbau sowohl von erneuerbaren Energien ​als auch der Atomenergie über kleinere Reaktoren.

Bei dem Treffen will der Fraktionsvorstand von CDU und CSU auch über nötige Strukturreformen sprechen. Laut einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Entwurf eines Beschlusspapiers dringt die Unionsfraktion auf "mutige Strukturreformen" in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Weiter heißt es darin, es brauche mehr Tempo und konkrete Reformanstrengungen in den kommenden Monaten. Der Fraktionsvorstand von CDU und CSU wolle heute darüber entscheiden. Zudem seien weitere Beschlüsse zum Bürokratieabbau in der Europäischen Union und zur Kernenergie geplant. Es ist die erste derartige Klausur seit sechs Jahren.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.