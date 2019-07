Kramp-Karrenbauer erbe ein Haus, in dem es eine Menge offener Baustellen gebe, sagte Lindner im Dlf. Er hoffe deshalb, dass sie keine lange Einarbeitung benötige. Die Bundeswehr sei ein besonderes Haus, da gehe es um eine Menge Geld. Viele Soldatinnen und Soldaten wünschten sich eine Ministerin, die Interesse am Amt habe und es nicht nur als Sprungbrett für andere Posten betrachten würde.

Es komme jetzt darauf an, was sie inhaltlich liefere: In Kürze würden die Haushaltsberatung anstehen. Hier müsse die neue Verteidigungsministerin zum Beispiel Abstriche von den bisherigen Planungen von der Leyens machen, fordert Lindner.

Der Wechsel ins Verteidigungsministerium sei mutig, dass erkenne er an. Es sei beileibe nicht das einfachste Ressort. Kamp-Karrenbauer habe eine faire Chance verdient. Es gehe dabei oftmals um die Detailarbeit; es sei kein Amt, bei dem man nur auf internationaler Bühne strahlen könne, sagte Lindner.

Das komplette Interview können Sie in Kürze hier nachlesen