Vor zehn Jahren

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (AFP / SIMON WOHLFAHRT)

Als die belgische Hauptstadt angegriffen worden sei, sei auch Europa mitten ins Herz getroffen worden, sagte von der Leyen. Es habe sich um einen Angriff auf die Werte Freiheit, Frieden und Toleranz gehandelt - Werte, die die Union definierten und zu deren Schutz man entschlossen sei. In der Folge habe Europa seine Zusammenarbeit im Kampf gegen Terrorismus vertieft. Am Morgen des 22. März 2016 hatten Attentäter der Terrormiliz IS am Flughafen Brüssel-Zaventem und in einer Metrostation Selbstmordanschläge verübt. 32 Menschen wurden getötet und mehr als 300 verletzt.

Morgen finden in der belgischen Hauptstadt an den Anschlagsorten Gedenkfeiern statt.

Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.