Handel zwischen EU und USA

Kommissionspräsidentin von der Leyen betonte in Brüssel, dass die Europäische Union zu harten Verhandlungen bereit sei. Man werde die eigenen Interessen schützen, aber zugleich offen und pragmatisch vorgehen. Das Ziel sei eine stärkere Partnerschaft zwischen der EU und den USA, so von der Leyen. Die Kommissionspräsidentin mahnte, die vergangenen Tage hätten gezeigt, wie schnell die Lage eskalieren könne. Dabei kündigte sie im Fall einer Verhängung neuer Zölle auf Importe aus der EU entsprechende Gegenmaßnahmen an.

US-Präsident Trump hatte Zölle gegen Kanada, Mexiko und China verhängt und ähnliche Maßnahmen gegen die EU ins Spiel gebracht. China will als Reaktion seinerseits Zusatzabgaben auf Waren aus den USA erheben.

