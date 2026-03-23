Australien
Von der Leyen zu Gesprächen über Handelsabkommen eingetroffen

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist zu Gesprächen über ein Handelsabkommen nach Australien gereist.

    Ursula von der Leyen sitzt mit mehreren Personen bei einem Treffen im Admiralty House in Sydney.
    EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist in Australien eingetroffen. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Rick Rycroft)
    Sie traf in Sydney zunächst mit der Generalgouverneurin Mostyn und Handelsminister Farrell zusammen. Morgen steht eine Unterredung mit dem australischen Regierungschef Albanese auf dem Programm.
    Die EU und Australien verhandeln seit Jahren über ein Handelsabkommen. Es soll Zölle auf beiden Seiten abschaffen und den Handel mit Dienstleistungen vereinfachen. Streitpunkt war zuletzt eine Obergrenze für Rindfleischimporte aus Australien - die EU will ihre Landwirte vor der Konkurrenz schützen.
    Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.