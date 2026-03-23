Sie traf in Sydney zunächst mit der Generalgouverneurin Mostyn und Handelsminister Farrell zusammen. Morgen steht eine Unterredung mit dem australischen Regierungschef Albanese auf dem Programm.
Die EU und Australien verhandeln seit Jahren über ein Handelsabkommen. Es soll Zölle auf beiden Seiten abschaffen und den Handel mit Dienstleistungen vereinfachen. Streitpunkt war zuletzt eine Obergrenze für Rindfleischimporte aus Australien - die EU will ihre Landwirte vor der Konkurrenz schützen.
Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.