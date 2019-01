Es ist erst gut 100 Jahre her, dass Finnland seine Unabhängigkeit erlangte. Was macht Finnland heute aus? Eine Recherchereise in fünf Teilen zwischen Lappland und Helsinki.

(Deutschlandradio / Jenni Roth) Finnen und Flüchtlinge beim Teambuilding

Finnen gelten als reserviert. Dabei bräuchten sie nur Zeit "und einen Rahmen, in dem sie sich öffnen können", sagt die Designerin Päivi Tahkokallio. Zum Beispiel bei einem Workshop mit Asylbewerbern in der nordfinnischen Einsamkeit.

(picture alliance / dpa / Vesa Moilanen) Die demokratische Kraft der Sauna

Finnland hat fünfeinhalb Millionen Einwohner und über drei Millionen Saunas: in Wohnhäusern, im Parlament, in Firmen oder als transportable Zeltsaunas für die Armee. Sie haben eine wichtige gesellschaftliche Bedeutung. In ihnen gilt: Jeder ist gleich.

(Deutschlandradio / Jenni Roth)"Der Wald rückt die Verhältnisse zurecht"

Wer verstehen möchte, was finnisch ist, muss in den Wald gehen. Die Designerin Päivi Tahkokallio sagt, dort lernten die Finnen, wie klein der Mensch ist. Finnland ist erst spät christianisiert worden, vielen gilt der Wald immer noch als heilig.

(Deutschlandradio / Jenni Roth)"Gewöhnt, selbst eine Lösung zu finden"

Finnland ist voller findiger Problemlöser. Das war durch die Armut breiter Bevölkerungsschichten lange nötig. Finnland wurde erst spät industrialisiert. Und es stand oft unter Herrschaft und Zensur fremder Mächte.

(picture alliance / dpa / Vesa Moilanen)Ängstlicher Blick nach Osten

Päivi Tahkokallio hat Finnland immer als eine Insel der Neutralität gesehen. Doch Russland, die "unberechenbare Großmacht" im Osten, gibt den Finnen Anlass zur Diskussion, ob sie nicht doch der Nato beitreten sollten.





