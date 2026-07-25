Rotes Meer

Die attackierten Stellungen in der Provinz Hudaida seien genutzt worden, um die kommerzielle Schifffahrt im Roten Meer zu gefährden. Zuvor sei dort ein saudisches Schiff angegriffen worden, habe seine Fahrt aber mit Schäden fortsetzen können.Ein den Huthis nahestehender Fernsehsender meldete hingegen, die Angriffe hätten auch Einrichtungen der staatlichen Telekommunikationsgesellschaft in der Stadt Hudaida getroffen. Dem Sender zufolge griffen saudische Streitkräfte zudem die Insel Kamaran vor der jemenitischen Westküste an.
Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz hatte zuletzt für die Meerenge Bab-al-Mandab eine Seeblockade gegen Schiffe aus Saudi-Arabien verhängt und Frachter angegriffen.
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Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.