Vor Berliner Gipfel zu Jugendgewalt

Jugendrichter fordert schnellere Jugendstrafverfahren

Der Jugendrichter am Amtsgericht in Bernau, Andreas Müller fordert, dass Jugendstrafverfahren beschleunigt werden müssen. Dauere es wie bisher teils ein Jahr, hätten die Täter schon wieder vergessen, was sie eigentlich getan hätten, sagte er im Dlf.

May, Philipp | 11. Januar 2023, 06:49 Uhr