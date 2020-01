Die Lage in Libyen seit Gaddafi

Seit dem Sturz von Diktator Gaddafi vor über acht Jahren wird Libyen von Milizen und Stammesverbänden beherrscht. Staatliche Strukturen gibt es nur in Ansätzen. Im Osten des Landes bildete General Khalifa Haftar aus Teilen der libyschen Armee und aus bewaffneten Milizen einen Kampfverband, den er Libysche Nationalarmee nennt und zu dem auch Salafisten und frühere Gaddafi-Anhänger gehören. Stück für Stück gelang es Haftars Kämpfern, Gebiete im Osten sowie im Süden des Landes zu erobern.

Schwache Regierung

Im April 2019 begann Haftar die Offensive auf die Hauptstadt Tripolis. Hier sitzt die international anerkannte Einheitsregierung unter Fayez as-Sarradsch. Sie ist schwach und auf die Unterstützung von Milizen aus dem Westen Libyens angewiesen, die zum Teil islamistische Ziele verfolgen. Mitte Dezember drohte Haftar damit, Tripolis endgültig zu erobern.

Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung

Haftars Vormarsch bis in Sichtweite der Hauptstadt konnte aber auch nur gelingen, weil Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate ihn militärisch unterstützen. Seit September kämpfen auch russische Söldner an der Seite des Generals, inzwischen mehr als eintausend. Auf der Seite der Regierung stehen die Türkei und Katar. Der Bürgerkrieg zwischen Haftar und der Regierung droht zum internationalen Stellvertreterkrieg zu werden.

Welche Staaten sind warum und wie involviert?

Die militärische Unterstützung General Haftars durch die Vereinigten Arabischen Emirate habe von Anfang an stattgefunden, sagte Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik im Dlf. Politische Rückendeckung habe Haftar früh aus Frankreich, Ägypten, Saudi-Arabien, zeitweise auch von der Trump-Administration erhalten. "Und weder die Amerikaner, noch die Europäer sind bereit, ernsthaften Druck auf Haftars Unterstützer auszuüben", so Lacher. "Dafür sind ihnen die guten Beziehungen mit diesen Staaten zu wichtig. Und das hat dazu geführt, dass zunächst die Türkei angefangen hat, die Gegenseite zu unterstützen, und dann Russland die Gelegenheit gewittert hat, mit der Unterstützung für Haftar eine zentrale Rolle in dem Konflikt zu ergattern."

Wolfram Lacher (SWP) "Die Europäer sind nicht bereit, Druck auf Haftars Unterstützer auszuüben"

Wer ist General Haftar?

Khalifa Haftar gehörte bereits unter Libyens früherem Machthaber Gaddafi dem libyschen Militär an, wurde aber von Gaddafi fallen gelassen und ging danach für 20 Jahre in die USA. Seitdem werden dem abtrünnigen General Kontakte zum US-Geheimdienst CIA nachgesagt. Zu Beginn des Aufstandes gegen Gaddafi im Jahr 2011 kehrte Haftar in sein Heimatland zurück und kämpfte an der Seite der Aufständischen. Nach mehreren Jahren des politischen Chaos' in Libyen nach dem Sturz Gaddafis tauchte er 2014 wieder auf - als Kommandeur der "Libyschen Nationalarmee". Seitdem baute er seine Macht im Osten Libyens immer weiter aus und wurde schließlich zum Gegenspieler Sarradschs.

Warum schickt die Türkei Truppen nach Libyen?

Die Regierung von Fayez as-Sarradsch wird von der Türkei unterstützt. Türkische Drohnen sollen in Libyen bis November 2019 mindestens 200 Angriffe geflogen haben. Zuletzt beschloss die Türkei die Entsendung von Truppen, seit Anfang Januar sind Soldaten in Libyen stationiert.

Der Nahost-Experte Volker Perthes von der Stiftung Wissenschaft und Politik erklärte im Dlf, beim militärischen Eingreifen in Libyen könne sich die Türkei auf den Hilferuf der libyschen Regierung berufen. Letztlich gehe es der türkischen Regierung allerdings darum, ihren Einfluss in der Region und im internationalen Mächtespiel auszudehnen.

Nahostexperte Perthes Türkische Einmischung völkerrechtlich "legitim"

Worum geht es bei der Libyen-Konferenz in Berlin?

Seit September 2019 gibt es den sogenannten "Berliner Prozess", eine Libyen-Initiative der Bundesregierung und der Vereinten Nationen. Die diplomatische Bemühungen sollen verhindern, dass aus Libyen ein zweites Syrien wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zu der für Sonntag (19.01.2020) geplanten Konferenz in Berlin Vertreter aus mehr als zehn Ländern eingeladen. Unter anderem nehmen US-Außenminister Mike Pompeo, Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und Russlands Staatschef Wladimir Putin teil.

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat sich vorsichtig optimistisch über die Erfolgsaussichten der Libyen-Konferenz geäußert. Der SPD-Politiker war in das nordafrikanische Bürgerkriegsland gereist und hatte dort General Haftar getroffen, der versichert habe, einen Beitrag zur Konferenz leisten zu wollen. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen (CDU) hält es bereits für einen Erfolg, dass die Kriegsparteien überhaupt an einem Tisch zusammenkommen. "Das hat es in diesem Konflikt noch nicht gegeben", sagte Röttgen im Deutschlandfunk. Diejenigen, die in Berlin zusammenkämen, hätten ers in der Hand, eine Waffenruhe und eine innerlibysche Aussöhnung herbeizuführen.

Röttgen (CDU) zur Libyen-Konferenz "Bedeutender Erfolg deutscher Außenpolitik"