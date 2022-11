Vor den US-Kongresswahlen

Transatlantikkoordinator Link beklagt extreme Polarisierung in den USA

Vor den US-Midterms sei die politische Stimmung in der Gesellschaft so polarisiert, dass der Riss häufig durch Familien ginge, so Michael Link (FDP). Paradoxerweise traue sich in republikanischen Kreisen niemand Donald Trump offen anzugreifen.

Heinlein, Stefan | 07. November 2022, 06:50 Uhr