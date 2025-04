Die großen Videowände auf dem Petersplatz in Rom weisen darauf hin, dass ab morgen der Leichnam des verstorbenen Papsts Franziskus der Öffentlichkeit im Petersdom zugänglich gemacht wird. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Vor dem Begräbnis wird eine Totenmesse gefeiert. Morgen Früh wird der Leichnam von Franziskus in den Petersdom überführt. Danach können Menschen von ihm Abschied nehmen. Zudem können sich Trauernde weltweit in Kondolenzbücher eintragen, die in Kirchen ausliegen. Die Begräbnisliturgie findet am Samstag auf dem Petersplatz statt.

Zur Trauerfeier haben sich Gäste aus aller Welt angekündigt. Die deutsche Delegation wird Bundespräsident Steinmeier anführen. Mit ihm wird der amtierende Bundeskanzler Scholz nach Rom reisen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte ihre Teilnahme ebenso zu wie US-Präsident Trump und zahlreiche weitere Staats- und Regierungschefs. Anreisen wird zudem der ukrainische Präsident Selenskyj. Der russische Staatschef Putin wird laut Kreml nicht kommen.

Bei der voraussichtlich Anfang Mai stattfindenden Wahl eines neuen Papstes sind 135 Kardinäle wahlberechtigt, darunter drei Deutsche.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.