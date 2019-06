Vorbild Samtene Revolution Neue Großdemonstrationen in Prag

In Tschechien demonstrieren seit April jede Woche Tausende Menschen gegen Regierungschef Andrej Babis. In Prag waren es zuletzt 120.000 Teilnehmer. Für diesen Sonntag rechnen die Veranstalter mit mindestens doppelt so vielen. Sie hoffen auf die größte Kundgebung seit der Samtenen Revolution vor 30 Jahren.

Von Marianne Allweiss