Rheinland-Pfalz
Vorerst keine Abschiebungen mehr in den Iran

Angesichts der Lage im Iran hat Rheinland-Pfalz mit sofortiger Wirkung einen Abschiebestopp für iranische Staatsangehörige angeordnet.

    Katharina Binz (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerin für Familie, Frauen, Kultur und Integration von Rheinland-Pfalz, nimmt an der Plenarsitzung des Landtags in Mainz teil.
    Katharina Binz (Bündnis 90/Die Grünen) (dpa / Arne Dedert)
    Die Integrationsministerin Binz sagte in Mainz, wer derzeit in den Iran zurückgeschickt würde, wäre realer Gefahr für Freiheit und Leben ausgesetzt. Als Bundesland trage man eine humanitäre Verantwortung, betonte die Grünen-Politikerin.
    Der Abschiebestopp gilt zunächst für drei Monate. Danach kann er im Einvernehmen mit dem Bundesinnenministerium um weitere drei Monate verlängert werden. Ausgenommen sind Straftäter oder Gefährder.

    Diese Nachricht wurde am 14.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.