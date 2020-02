Vorfall in Volkmarsen "Mit Vollgas in die Menschenmenge gefahren"

Ein Mann ist mit einem Auto in eine Menschenmenge während des Rosenmontagszugs in Volkmarsen gefahren. Akut sei wohl niemand lebensgefährlich, aber zahlreiche Menschen schwer verletzt, so Dlf-Korrespondent Ludger Fittkau. Auch sei das Motiv des Fahrers noch unklar.

Ludger Fittkau im Gespräch mit Sören Brinkmann

