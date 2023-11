Erdogan-Besuch in Berlin

Der Vorsitzende der Kurdischen Gemeinde in Deutschland, Ali Ertan Toprak (dpa / Picture Alliance / Hannibal Hanschke)

Toprak sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es könne nicht sein, dass man im Zusammenhang mit der Sicherheit Israels täglich von Staatsräson rede und dann einem der größten Antisemiten den Roten Teppich ausrolle. Er hätte sich gewünscht, dass die deutsche Seite den Besuch absagt. Erdogan unterstütze die Hamas seit Jahren politisch und habe sie gerade erst als "Befreiungsorganisation" bezeichnet, sagte Toprak. Dabei habe die Hamas bei ihrem Terrorangriff am 7. Oktober den größten Massenmord an Juden seit der Shoa verübt. Das könne man in Deutschland nicht einfach so ignorieren, meinte Toprak.

Bundeskanzler Scholz will Erdogan am Freitagabend im Kanzleramt empfangen. Davor wird Erdogan Bundespräsident Steinmeier treffen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.