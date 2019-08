Nach Einbruch der Dunkelheit fällt hoch im Süden der Schwan auf, ein großes, etwas schräg stehendes Kreuz. Am Fuß des Kreuzes, mitten im Sommerdreieck, leuchtet der Stern Albireo.

Genau unterhalb von ihm und ein wenig nach links und rechts erstreckt sich eine Kette recht schwacher Sterne: Das ist der kleine Fuchs. Aus dem Lichtermeer der Großstädte ist er kaum zu erspähen. Wie die Füchse am Boden, so zeigt sich auch der am Himmel eher in dunklen, ländlichen Gebieten.

So unscheinbar der Fuchs am Firmament auch ist: Er befindet sich mitten in der Milchstraße und enthält einige bemerkenswerte Objekte, darunter den ersten entdeckten Pulsar. Die Astronomin Jocelyn Bell hatte ihn 1967 während ihrer Doktorarbeit mit einem Radioteleskop aufgespürt.

Der Hantelnebel ist der Überrest eines erloschenen Sterns; er zählt zu den schönsten Objekten im Sternbild Füchslein (ESO)

Das Füchslein gehört zu den Sternbildern, die der Danziger Astronom Johannes Hevelius Ende des 17. Jahrhunderts benannt hat. Ursprünglich hieß es "Vulpecula cum ansere", "der kleine Fuchs mit der Gans".

Auf alten Sternkarten ist tatsächlich ein Fuchs zu sehen, der offenbar eine Gans gefangen hat. Den Vogel hat er wohl mittlerweile verschlungen – jedenfalls heißt der Hauptstern des Fuchses jetzt Anser, lateinisch Gans.

Es ist ein Roter Riese in 300 Lichtjahren Entfernung. Der kleine Fuchs ist für diese Beute also ganz schön weit durch die Milchstraße geschlichen.