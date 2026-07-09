Medienberichten zufolge will der Vorstand das Gremium über seine Pläne für die Zukunft des Konzerns informieren. Die IG Metall hat deshalb an allen Standorten von VW in Deutschland zu Protestaktionen aufgerufen. Die Gewerkschaft befürchtet drastische Einschnitte.
Laut dem "Manager Magazin" könnten bei Volkswagen weltweit bis zu 100.000 Stellen wegfallen. Den Werken in Hannover, Emden, Zwickau und Neckarsulm droht demnach die vollständige Schließung.
Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.