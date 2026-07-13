Krise bei Volkswagen

Fertigung in Wolfsburg (Imago / photothek / Michael Gottschalk)

Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume hat zum ersten Mal das mögliche Ausmaß der erwarteten Einschnitte beziffert. Ohne Veränderung der Arbeitskosten würde sich eine Größenordnung von rund 50.000 Stellen weltweit ergeben, sagte er einem internen Interview im Volkswagen-Intranet zufolge, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet.

Diese Zahl ergibt sich laut Blume aus dem Vorhaben, die Kosten für Verwaltung, Infrastruktur und Unterstützung des Kerngeschäfts auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu senken. Die entsprechenden Kosten lägen bei Volkswagen noch um 20 Prozent über dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen. Das bedeute, dass "eine theoretische Ableitung ohne Veränderung der Arbeitskosten rund 50.000 Stellen weltweit ergeben" würde.

Höhe des Personalabbaus noch unklar

Derzeit werde in allen Marken, Gesellschaften und Regionen ermittelt, welche Anpassungen "nötig und möglich" seien. Personalkosten ergäben sich neben der Zahl der Beschäftigten aus den Arbeitskosten. "Diesen Hebel müssen wir ebenfalls ziehen", sagte er und deutete damit an, dass das genaue Ausmaß des Personalabbaus wohl noch nicht feststeht.

Bis 2030 hatte Volkswagen schon den Abbau von 50.000 Stellen in Deutschland angekündigt. 35.000 Jobs davon sollen bei der Kernmarke wegfallen, der Rest bei Töchtern wie Audi und Porsche. Blume sagte jetzt, mehr als 37.000 Beschäftigte hätten entsprechende Vereinbarungen unterschrieben; bis zum Jahresende sollten rund 27.000 Beschäftigte ausgeschieden sein.

Blume: Intelligente Lösungen besser als Werkschließungen

Die Äußerungen kommen wenige Tage nach der Aufsichtsratssitzung , bei der Blume einem Bericht zufolge mit einem weitergehenden Sparpaket gescheitert sein soll. Was konkret darin steht, war zunächst nur aus Medienberichten bekannt: demnach könnten bis zu 100.000 Stellen weltweit wegfallen, sogar von 120.000 war die Rede. Vier Werke des VW-Konzerns in Deutschland könnten außerdem von Schließung bedroht sein: Hannover, Emden, Zwickau und das Audi-Werk in Neckarsulm.

"Überkapazitäten kosten Geld", sagte Blume im VW-Intranet zu möglichen Werkschließungen. Und: "Die Wahrheit ist auch, dass wir heute für die Werke Emden, Hannover, Zwickau und Neckarsulm in den 30er-Jahren noch keine wettbewerbsgerechte Belegung bestätigen können." Wichtig seien ihm "intelligente Lösungen", die "immer besser" seien, als ein Werk zu schließen.

Alternative Lösungen werden geprüft

Mut mache, dass die Fabrikkosten bei Volkswagen an den deutschen Standorten allein im vergangenen Jahr um 20 Prozent gesunken seien - das zeige in die richtige Richtung, sagte der Konzernchef. Auch alternative Lösungen würden geprüft, so sei Volkswagen für den Standort Osnabrück mit Unternehmen aus der Verteidigungsindustrie im Gespräch.

Zuvor hatte der bei Volkswagen mächtige Betriebsrat einen großen Vertrauensverlust in der Belegschaft ausgemacht. Ein Sprecher des Betriebsrates sagte, für Beschäftigte, Zulieferer, Dienstleister und ganze Standortregionen, die am größten Industriekonzern Deutschlands hingen, sei eine schwer erträgliche Lage entstanden: "Insbesondere für unsere mehr als 40.000 Kolleginnen und Kollegen an den namentlich seit Wochen bekannten fünf Standorten Emden, Hannover, Neckarsulm, Osnabrück und Zwickau, deren früher oder später drohendes Aus seit Wochen die Schlagzeilen beherrscht, ist dieser Zustand schlicht nicht mehr auszuhalten".

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Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.