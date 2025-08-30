Autobranche VW in Brasilien zu Strafe wegen sklavenähnlicher Arbeit in den 70er und 80er Jahren verurteilt
Der Volkswagen-Konzern ist in Brasilien wegen sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen in den 70er- und 80er-Jahren zu Schadensersatz verurteilt worden. Ein Arbeitsgericht entschied, dass die brasilianische Tochtergesellschaft umgerechnet rund 26 Millionen Euro zahlen muss.
Außerdem soll das Unternehmen seine Verantwortung anerkennen und sich öffentlich entschuldigen. Dem Urteil zufolge waren damals Hunderte Arbeiter auf einer von VW betriebenen Farm entwürdigenden Arbeitsbedingungen, Schuldknechtschaft und bewaffneter Überwachung ausgesetzt. Volkswagen kündigte an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen. Dem Urteil waren gescheiterte Vergleichsverhandlungen vorausgegangen.
