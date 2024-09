Betriebsversammlung bei Volkswagen in Wolfsburg (Moritz Frankenberg/dpa Pool/dpa)

Europas größter Autohersteller hatte am Montag angekündigt, angesichts der sich zuspitzenden Lage den eingeschlagenen Sparkurs bei der Kernmarke VW zu verschärfen. Der bisher geplante Stellenabbau durch Altersteilzeit und Abfindungen reiche nicht mehr aus, um die angepeilten Einsparziele zu erreichen, hieß es. Auch eine Werkschließung in Deutschland und betriebsbedingte Kündigungen wurden nicht ausgeschlossen. Betriebsrat und IG Metall kündigten erbitterten Widerstand an. Am Nachmittag ist eine Pressekonferenz mit Gesamtbetriebsratschefin Cavallo und IG-Metall-Bezirksleiter Gröger geplant.

Heil fordert Erhalt der Arbeitsplätze

Bundesarbeitsminister Heil kündigte an, dem Konzern zu helfen. Die Bundesregierung werde Impulse für Elektromobilität setzen, sagte er dem Sender RTL/ntv. Er könne auch arbeitsmarktpolitisch unterstützen. Erst sei jedoch das Unternehmen am Zug. "Deutschland muss ein starkes Autoland bleiben", betonte der SPD-Politiker. Es sei die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle Standorte gesichert und betriebsbedingte Kündigungen vermieden würden.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters hat Bundeskanzler Scholz vertraulich über die Krise bei VW mit Konzernchef Blume, Betriebsratschefin Cavallo und Niedersachsens Ministerpräsident Weil beraten. Das Land Niedersachsen hält ein Fünftel der Stimmrechte bei dem Autobauer.

Bundeswirtschaftsminister Habeck appellierte an die Verantwortung der Konzernführung. Automobilkonzerne wie Volkswagen seien Arbeitgeber für zigtausende Beschäftigte und ein bedeutender Eckpfeiler des Industriestandorts Deutschland. Der Grünen-Politiker forderte das Management auf, Sparmaßnahmen in enger Abstimmung mit den Sozialpartnern zu treffen.

Probleme wegen fehlender Nachfrage, hohen Kosten und Konkurrenz aus China

Die Kernmarke Volkswagen hat seit Jahren mit hohen Kosten zu kämpfen und liegt bei der Rendite weit hinter Konzernschwestern wie Skoda, Seat und Audi zurück. VW leidet zum einen unter dem zunehmenden Preisdruck auf dem Automarkt. Wegen der steigenden Zinsen und der allgemein schwächelnden Konjunktur halten sich viele Autokäufer zurück. Zum anderen ist das jahrelang margenstarke China-Geschäft unter Druck. Zuletzt verlor VW dort Marktanteile wegen des starken Wettbewerbs bei Elektroautos mit heimischen Autobauern und dem US-Rivalen Tesla. Im vergangenen Jahr entfielen 14,5 Prozent der Neuwagen-Verkäufe in China auf die Marken des VW-Konzerns - 2020 waren es noch 19,3 Prozent.

Dazu kommt, dass das 2023 aufgelegte Sparprogramm nicht so gut wirkt wie erhofft. Das Unternehmen wollte damit bis 2026 zehn Milliarden Euro in der Kernmarke einsparen.

