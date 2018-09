Hajo Seppelt erklärt, warum die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA wieder ihre Arbeit aufnehemen durfte, obwohl sie die ursprünglichen Bedingungen dafür nicht erfüllt habe.

Russland habe anerkennen sollen, was im McLaren-Report der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA stand. Die Grundfrage also: War das Doping staatlich gesteuert oder nicht? Gab es eine aktive Beteiligung des Staatsapparats?

Ein IOC-Bericht übernahm zwar große Teile von Richard McLarens Erkenntnissen, war in der Formulierung aber weniger klar. Russland erkannte diesen IOC-Report an, nicht aber explizit den McLaren-Report. Nun könnten russische Sportfunktionäre weiter behaupten, sie hätten den McLaren-Report und damit die WADA nicht anerkannt.

Zweiter Knackpunkt seien Daten aus dem Moskauer Labor der RUSADA gewesen. Die habe Russland zur Verfügung stellen müssen, um rehabilitiert zu werden. Nun habe es eine Umkehr gegeben: Zuerst gab es die RUSADA-Anerkennung, dann durften WADA-Vertreter ermitteln und sollen in Zukunft die Daten einsehen können. Allerdings nur, wenn eine staatliche russische Behörde, die aktuell die Daten unter Verschluss hält, das zulässt.

Die WADA sei durch das IOC in diese Situation gekommen, findet Seppelt, denn das IOC habe das russische Komitee bereits nach den Winterspielen in Pyeongchang wiedereingegliedert. Stattdessen hätte das IOC hätte sich enger an der WADA ausrichten müssen.

Seppelt sagt: "Das IOC hätte von vornherein einen viel strengeren Maßstab anlegen müssen - hätte sagen müssen: ‚Wir lassen uns von der WADA nicht trennen, da passt kein Papier dazwischen.‘ Aber genau so war’s eben nicht."

Nun werde es interessant zu sehen, inwieweit die WADA wirklich die Doping-Vergehen der vergangenen Jahre in Russland untersuchen kann. Sollte Russland sich nicht an die Absprachen halten, müsste es wieder ausgeschlossen werden. Daran glaubt Seppelt allerdings nach den viele Querelen und Kompromisse der letzten Jahre nicht.

Zumal Seppelt die Position des IOC als sehr problematisch einstuft: "Thomas Bach hätte wohl im Zweifelsfall – das ist zumindest mein Eindruck – es auch darauf ankommen lassen, ganz ganz viele Dopingfälle, die ja vielleicht noch kommen werden aus den alten Ermittlungen, unter den Teppich zu kehren, nur damit endlich Ruhe im Karton ist. Das ist die Politik – aus meiner Sicht – des IOC. Mit Null Toleranz gegen Doping hat das für meine Begriffe nichts zu tun."

