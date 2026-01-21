Kenia

Wadephul: Afrika ist Chancenkontinent - doch China ist oft schneller

Deutschland will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afrika angesichts der US-Politik stärker als bisher ausbauen. Afrika sei ein Chancenkontinent, auch für die deutsche Wirtschaft, sagte Außenminister Wadephul bei einem Treffen mit seinem kenianischen Amtskollegen Mudavadi in Nairobi. In Deutschland werde das bisher nicht ausreichend wahrgenommen.