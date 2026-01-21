Kenia Wadephul: Afrika ist Chancenkontinent - doch China ist oft schneller
Deutschland will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Afrika angesichts der US-Politik stärker als bisher ausbauen. Afrika sei ein Chancenkontinent, auch für die deutsche Wirtschaft, sagte Außenminister Wadephul bei einem Treffen mit seinem kenianischen Amtskollegen Mudavadi in Nairobi. In Deutschland werde das bisher nicht ausreichend wahrgenommen.
Mit Blick auf die Konkurrenz aus China fügte Wadephul hinzu, auch deswegen sehe man immer wieder, dass chinesisches Engagement bedauerlicherweise schneller als deutsches oder europäisches da sei und effektiver helfe. Daraus müsse jetzt die Lehre gezogen werden.
